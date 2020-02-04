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    • Magazin
    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    ile Ege'de aşka daldı

    Barışma sonrası evlilik kararı alan ile , önceki gün Bozcaada’da dalış yapıp su altında aşk tazeledi... Deniz aşığı olan ve sık sık maviliklere dalan komedyen, bu tutkusunu aşkına da aşıladı.

    Aşka daldılar

    İki ay önce "Aşk yeniden" diyen Ata Demirer ile Alara Bozbey, şu sıralar Ege'de keyif çatıyor. Deniz aşığı olan ve sık sık maviliklere dalan komedyen, bu tutkusunu aşkına da aşıladı.


    Her fırsatta kendini Ege'nin sularına bırakan Demirer'e bu kez aşkı da eşlik etti.


    Ünlü komedyen ile evlilik yolunda ilerleyen güzel oyuncu, bu kareye "Kış denizi" notu düştü.

    Ünlü çift, önceki gün Bozcaada'da dalış yaptı. Kış ortasında buz gibi suya dalan ikili, bu anları da sosyal medyada paylaştı. Dalış sonrası birbirlerinin objektifine poz veren ikiliden Demirer, su üstüne avladığı levreklerle çıktı.

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