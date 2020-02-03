Musti’ye ilgi büyük

Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının imza günü Zorlu AVM'deki D&R mağazasında gerçekleşti. Musti, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla da bol bol poz verdi. Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' kitabının imza günü Zorlu AVM'deki D&R mağazasında gerçekleşti. Musti, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla da bol bol poz verdi.
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