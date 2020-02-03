Merve Boluğur, Yasin'le aşk iddialarını yalanladı! "Sadece arkadaşız"

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Yasin isimli bir gençle görüntülendi. Güzel oyuncu, "Hayatımda yeni bir aşk yok. Yasin, sadece çocukluk arkadaşım" diyerek ilişkiyi yalanladı.
Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Yasin isimli bir gençle görüntülendi. Güzel oyuncu, "Hayatımda yeni bir aşk yok. Yasin, sadece çocukluk arkadaşım" diyerek ilişkiyi yalanladı.
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