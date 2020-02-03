Son dakika haberleri: Aslı Bekiroğlu çıplak görüntüleri kim paylaştı? Sorusu hala gizemini koruyor. Twitter'da özellikle son haftalarda trend olan 'ifşa' mağdurlarına Aslı Bekiroğlu'da eklendi. Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızdı. Birçoğumuzun Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından genç oyuncu yeni bir açıklama yaptı. Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.