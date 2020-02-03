Son dakika haberleri: Aslı Bekiroğlu çıplak görüntüleri kim paylaştı? Sorusu hala gizemini koruyor. Twitter'da özellikle son haftalarda trend olan 'ifşa' mağdurlarına Aslı Bekiroğlu'da eklendi. Sevgilisi ile yatak odasında ve tuvalette uygunsuz fotoğrafları sızdı. Birçoğumuzun Jet Sosyete dizisi ile tandığı genç ve güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun başı şu günlerde ifşa olan fotoğrafları ile dertte. Sevgilisi Can Koçkan ile olan müstehcen pozlarının sansürsüz bir şekilde yayılmasının ardından genç oyuncu yeni bir açıklama yaptı. Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
- Magazin
- 03.02.2020 13:36
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- Son Güncelleme:
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- 03.02.2020 13:36
İfşa şokunda yeni gelişme! Aslı Bekiroğlu çıplak görüntüleri kim paylaştı? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir?
Son dakika haberleri: Aslı Bekiroğlu çıplak ifşa görüntüleri kim paylaştı? Sorusu şuan en fazla merak edilienler arasına girmiş durumda. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve iyice tanınan Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu söylenen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Twitter'de TT olan Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdı. Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor. Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdığı iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
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