'Baba Parası' filmiyle gişede oldukça büyük bir başarıya imza atan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, ayrılmaz ikili oldu. Başarılı oyuncular, önceki gün Zorlu AVM'deydi... 'Baba Parası' filmiyle gişede oldukça büyük bir başarıya imza atan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, ayrılmaz ikili oldu. Başarılı oyuncular, önceki gün Zorlu AVM'deydi...
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