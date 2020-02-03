Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile olan pozları ifşa oldu, sevgililerin çıplak pozları sızdırıldı. Aslı Bekiroğlu'nun çıplak pozlarının ifşa olmasının ardından sosyal medyada genç oyuncuda destek mesajları yağdı. Peki Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor. Aslı Bekiroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fotoğrafları paylaşanlar ve buna imkan sağlayanlar hakkında dava açacağını söyledi ve kötü niyetli kişilere prim verilmemesini istedi.

CAN KOÇKAN KİMDİR?

Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken kim milyoner olmak ister adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.

Can Koçkan 1.75 boyunda ve 70 kilodur.

GÖRÜNTÜLERİ KİM PAYLAŞTI?

İddiaya göre, yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da bulunduğu konuşuluyor. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Bekiroğlu'nun nasıl bir açıklamaya yapacağı ise merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği de konuşulan diğer iddialar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Siber zorbalığa maruz kalan Bekiroğlu konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Bekiroğlu, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KADIN OYUNCUDAN DESTEK

Bu olayın ardından, Selin Şekerci ve Hayal Köseoğlu gibi kadın oyuncular siber zorbalığa tepkilerini ortaya koydu ve Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yolladı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)

İFŞA NEDİR?

Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma anlamında kullanılır