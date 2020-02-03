Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.02.2020 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2020 12:13

    Aslı Bekiroğlu'ndan bomba ifşa açıklaması! Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait çıplak fotoğraflar... nedir?

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında 2 gündür konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. suçuna maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na ünlülerden destek yağmaya devam ediyor. Twier gündeminde TT olan ünlü oyuncunun hayranları konuyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun özel görüntülerinin da paylaşılmasının ardından yapılan açıklamalar ise yakından takip ediliyor. Peki Siber Zorbalık nedir? Detaylar takvim.com.tr'de.

    Aslı Bekiroğlu'ndan bomba ifşa açıklaması!

    Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ile erkek arkadaşına ait olduğu öne sürülen bazı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırıldı. Fotoğrafların yayılmasının ardından Bekiroğlu ve erkek arkadaşının özel hayatı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. İşte Askı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait resimler ve videolar... Detaylar takvim.com.tr'de.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriAslı Bekiroğlu'ndan bomba ifşa açıklaması! Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait çıplak fotoğraflar... Siber zorbalık nedir?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri