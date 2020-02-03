Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu ile erkek arkadaşına ait olduğu öne sürülen bazı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırıldı. Fotoğrafların yayılmasının ardından Bekiroğlu ve erkek arkadaşının özel hayatı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. İşte Askı Bekiroğlu ve Can Koçkan'a ait resimler ve videolar... Detaylar takvim.com.tr'de.