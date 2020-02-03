Aslı Bekiroğlu'na ne oldu? Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. Siber zorbalık suçuna maruz kalan Aslı Bekiroğlu'na ünlülerden destek yağmaya devam ediyor. Twitter gündeminde TT olan ünlü oyuncunun hayranları konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Aslı Bekiroğlu'na ne oldu? Neden TT oldu? Siber Zorbalık nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...