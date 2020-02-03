Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı 'Aile Hükümeti', yakında beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde usta oyuncu Nail Kırmızıgül, canlandırdığı köy muhtarı karakteriyle izleyenleri kahkahaya boğacak.
- Magazin
- 03.02.2020 06:59
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- Son Güncelleme:
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- 03.02.2020 06:59
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