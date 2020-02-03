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    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    '' filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

    Başrollerini  ve 'nın paylaştığı '', yakında beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde usta oyuncu , canlandırdığı köy muhtarı karakteriyle izleyenleri kahkahaya boğacak.

    Usta kahkaha
    Başrollerini ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı 'Aile Hükümeti', yakında beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde usta oyuncu Nail Kırmızıgül, canlandırdığı köy muhtarı karakteriyle izleyenleri kahkahaya boğacak.

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