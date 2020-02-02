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    • 02.02.2020 06:58

    ve dergi çekimleri için objektif karşısına geçti

    14 Ekim 2017'de dünyaevine giren başarılı çift ve , MAG Şubat sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye aşk hayatlarını anlatan ikili, "Genellikle zıt karakterleriz. Ama bir şekilde orta yolu bularak anlaşıyoruz" dedi.

    Kapak oldular
    14 Ekim 2017'de dünyaevine giren başarılı çift Hande Soral ve İsmail Demirci, MAG Şubat sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye aşk hayatlarını anlatan ikili, "Genellikle zıt karakterleriz. Ama bir şekilde orta yolu bularak anlaşıyoruz" dedi.

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