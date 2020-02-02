14 Ekim 2017'de dünyaevine giren başarılı çift Hande Soral ve İsmail Demirci, MAG Şubat sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye aşk hayatlarını anlatan ikili, "Genellikle zıt karakterleriz. Ama bir şekilde orta yolu bularak anlaşıyoruz" dedi.
- Magazin
- 02.02.2020 06:58
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- 02.02.2020 06:58
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