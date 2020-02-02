Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.02.2020 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2020 06:58

    , , ve minik Emir için seferber oldu

    , , ve , lösemi hastası için sefer oldu.Güzel oyuncular, 'daki bir hastanede tedavi gören 7 yaşındaki Emir için kan bağışı kampanyasını herkese duyurdu.

    Güzel dayanışma
    Sanat dünyasının ünlü hanımları yüzleri gibi kalplerinin de güzel olduğunu kanıtladı. , , ve , lösemi hastası için sefer oldu.


    Serenay Sarıkaya

    Güzel oyuncular, 'daki bir hastanede tedavi gören 7 yaşındaki Emir için kan bağışı kampanyasını herkese duyurdu. Ünlüler, sağlığına kavuşması için acil BRH Pozitif Granülosit'e ihtiyaç duyan Emir'e destek oldu.



    Bu çağrı kısa sürede sonuç verdi ve aranan kan yüz binlerce bağışçı arasından bulundu.


    Hande Erçel


    Sinem Kobal

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriFahriye Evcen, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel minik Emir için seferber oldu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri