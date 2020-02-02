Sanat dünyasının ünlü hanımları yüzleri gibi kalplerinin de güzel olduğunu kanıtladı. Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, lösemi hastası Emir Haberal için sefer oldu.
Serenay Sarıkaya
Güzel oyuncular, Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 7 yaşındaki Emir için kan bağışı kampanyasını sosyal medyada herkese duyurdu. Ünlüler, sağlığına kavuşması için acil BRH Pozitif Granülosit'e ihtiyaç duyan Emir'e destek oldu.
Bu çağrı kısa sürede sonuç verdi ve aranan kan yüz binlerce bağışçı arasından bulundu.
Hande Erçel
Sinem Kobal
Serenay Sarıkaya
Güzel oyuncular, Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 7 yaşındaki Emir için kan bağışı kampanyasını sosyal medyada herkese duyurdu. Ünlüler, sağlığına kavuşması için acil BRH Pozitif Granülosit'e ihtiyaç duyan Emir'e destek oldu.
Bu çağrı kısa sürede sonuç verdi ve aranan kan yüz binlerce bağışçı arasından bulundu.
Hande Erçel
Sinem Kobal
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