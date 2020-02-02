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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    , ve Bedri Usta'dan sokakta yaşayanlara yardım eli

    , ve Bedri Usta, sokakta yaşayan insanlara yardım için bir araya geldi... Ünlü isimler önceki gece Fikirtepe'deki barınakta yaşayanlara yardım etti. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik. Her hafta başka bir ilçede yaşayan insanlarımıza yardım edeceğiz" dedi.

    Emeli insanlık!
    Emel Yıldırım, ve Bedri Usta, sokakta yaşayan insanlara yardım için bir araya geldi... Ünlü isimler önceki gece Fikirtepe'deki barınakta yaşayanlara yardım etti. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik. Her hafta başka bir ilçede yaşayan insanlarımıza yardım edeceğiz" dedi.



    YARDIM ELİ UZATTI
    Modacı , Fikirtepe'de yaşayan vatandaşlarla ateş yakıp ısındı.

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