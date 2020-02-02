Emel Yıldırım, Boğaç Aksoy ve Bedri Usta, sokakta yaşayan insanlara yardım için bir araya geldi... Ünlü isimler önceki gece Fikirtepe'deki barınakta yaşayanlara yardım etti. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren modacı Yıldırım, "Sokakta yaşayan insanlarımızın yanında olduk. Onlarla vakit geçirdik. Yemek yedik. Her hafta başka bir ilçede yaşayan insanlarımıza yardım edeceğiz" dedi.
YARDIM ELİ UZATTI
Modacı Emel Yıldırım, Fikirtepe'de yaşayan vatandaşlarla ateş yakıp ısındı.
YARDIM ELİ UZATTI
Modacı Emel Yıldırım, Fikirtepe'de yaşayan vatandaşlarla ateş yakıp ısındı.
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