Cansu Tosun'dan imaj değişikliği... Güzel oyuncu geçtiğimiz gün saçlarını ördürdü. Yeni tarzını sosyal medyada paylaşan Tosun, 'New York için hazırım' dedi. Cansu Tosun'dan imaj değişikliği... Güzel oyuncu geçtiğimiz gün saçlarını ördürdü. Yeni tarzını sosyal medyada paylaşan Tosun, 'New York için hazırım' dedi.
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