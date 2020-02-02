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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    imajını değiştirdi! " için hazırım"

    'dan imaj değişikliği... Güzel oyuncu geçtiğimiz gün saçlarını ördürdü. Yeni tarzını paylaşan Tosun, " için hazırım" dedi.

    Saçlarını ördürdü
    Cansu Tosun'dan imaj değişikliği... Güzel oyuncu geçtiğimiz gün saçlarını ördürdü. Yeni tarzını paylaşan Tosun, "New York için hazırım" dedi.

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