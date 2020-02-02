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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    , ile aşkını itiraf etti! "Ailesiyle tanıştım, ilişkimiz güzel gidiyor"

    , ile aşk yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın 'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi. Muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna ise "Ailesiyle de tanıştım. İlişkimiz güzel gidiyor" cevabını verdi.

    Aileye girdi

    Oyuncu Birkan Sokullu, ve Meriç Aral ile önceki akşam Arnavutköy'deydi. Kavanoz adlı mekanda 6 saat kalan ve gece 03:00'te evinin yolunu tutan Sokullu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi.

    Sokullu, muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ailesiyle tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor."



    , birkaç gün önce yeni aşkı ile görüntülenmişti. Eda Hanım rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, Sokullu kasılmıştı...

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    HaberlerMagazin HaberleriBirkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşkını itiraf etti! "Ailesiyle tanıştım, ilişkimiz güzel gidiyor"
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