Oyuncu Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Meriç Aral ile önceki akşam Arnavutköy'deydi. Kavanoz adlı mekanda 6 saat kalan ve gece 03:00'te evinin yolunu tutan Sokullu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi.
Sokullu, muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ailesiyle tanıştım. Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor."
Birkan Sokullu, birkaç gün önce yeni aşkı Eda Gürkaynak ile görüntülenmişti. Eda Hanım rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, Sokullu kasılmıştı...
- Magazin
- 02.02.2020 06:58
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- Son Güncelleme:
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- 02.02.2020 06:58
Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşkını itiraf etti! "Ailesiyle tanıştım, ilişkimiz güzel gidiyor"
Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi. Muhabirlerin, "Ailesi ile tanıştınız mı?" sorusuna ise "Ailesiyle de tanıştım. İlişkimiz güzel gidiyor" cevabını verdi.
Oyuncu Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Meriç Aral ile önceki akşam Arnavutköy'deydi. Kavanoz adlı mekanda 6 saat kalan ve gece 03:00'te evinin yolunu tutan Sokullu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Altı aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan oyuncu, "Kendisi benim kız arkadaşımdır. Daha önce bizi görmemenizin nedeni Eda'nın ABD'de yaşıyor olmasıydı. Hiçbir şeyi gizlemiyoruz" dedi.
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