Sosyetik Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan aşkı Alex Papantoniou ile Zorlu AVM'deydi. Baş başa mağazaları turlayan ikili, uyumlu tarzlarıyla bakışları üzerlerine topladı. Sosyetik Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan aşkı Alex Papantoniou ile Zorlu AVM'deydi. Baş başa mağazaları turlayan ikili, uyumlu tarzlarıyla bakışları üzerlerine topladı.
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