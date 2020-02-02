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    • Magazin
    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    Yunan aşkı ile görüntülendi

    Sosyetik , önceki gün Yunan aşkı ile Zorlu AVM'deydi. Baş başa mağazaları turlayan ikili, uyumlu tarzlarıyla bakışları üzerlerine topladı.

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