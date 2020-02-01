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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    'in evindeki tablonun fiyatı dudak uçuklattı

    Bir süredir kendisinden 35 yaş büyük eşi 'le hayatını İngiltere'de sürdüren , önceki gün Cotswolds bölgesindeki evlerinden paylaşım yaptı.

    Ev değil müze

    Bir süredir kendisinden 35 yaş büyük eşi Dikran Masis'le hayatını İngiltere'de sürdüren Yasemin Masis, önceki gün Cotswolds bölgesindeki evlerinden paylaşım yaptı.

    Değeri 40 milyon liralık bir malikanede oturan Yasemin Hanım'ın paylaşımı, "Ev değil müze" dedirtti. Antikalarla dolu evde, duvarda asılı olan 1800'lü yıllardan kalma tablonun değerinin ise 280 bin sterlin yani 2 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.



    1800'lü yıllarda yapılan ve değeri 2 milyon lirayı aşan bu tablo, evdeki antikalardan sadece biri.

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