Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dünya jet sosyetesinin izinden gitti. Fransa'daki Megeve bölgesinde kayak tatiline çıkan gözde çift, siyah ile kırmızı uyumlarıyla dikkat çekti. İkili, romantizm zirvesinden de bol bol paylaşım yaptı.
- Magazin
- 01.02.2020 07:02
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- 01.02.2020 07:02
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