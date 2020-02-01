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    • 01.02.2020 07:02

    Sosyetik çift ile 'dan 'da kayak keyfi

    Sosyetik çift ile , dünya jet sosyetesinin izinden gitti. 'daki Megeve bölgesinde kayak tatiline çıkan gözde çift, siyah ile kırmızı uyumlarıyla dikkat çekti. İkili, romantizm zirvesinden de bol bol paylaşım yaptı.

    Romantik zirve
    Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dünya jet sosyetesinin izinden gitti. Fransa'daki Megeve bölgesinde kayak tatiline çıkan gözde çift, siyah ile kırmızı uyumlarıyla dikkat çekti. İkili, romantizm zirvesinden de bol bol paylaşım yaptı.

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