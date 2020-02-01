Seren Serengil’e hakaret eden Yasemin Kutsi Aslan’a bin 740 lira para cezası

hakkında "Seve seve verdiğipozlar biz niye üzülelim. Onlarsoyunacak biz üzüleceğiz"diyen gazeteci Sacit Aslan'ıneşi Yasemin Kutsi Aslan'ı savcılığaşikayet etti. Aslan hakkında'hakaret' suçundanDünkü karar duruşmasındaAslan'a