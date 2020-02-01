Seren Serengil’e hakaret eden Yasemin Kutsi Aslan’a bin 740 lira para cezası

Şarkıcı Seren Serengil, hakkında "Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz" diyen gazeteci Sacit Aslan'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan'ı savcılığa şikayet etti. Aslan hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Dünkü karar duruşmasında Aslan'a bin 740 lira para cezası verildi.
- Magazin
- 01.02.2020 07:02
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- Son Güncelleme:
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- 01.02.2020 07:02
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