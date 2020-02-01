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    • 01.02.2020 07:02

    Seren Serengil’e hakaret eden Yasemin Kutsi Aslan’a bin 740 lira para cezası

    Gazeteci Sacit Aslan’ın eşi Yasemin Kutsi Aslan, sunucu Seren Serengil’e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı.

    Yasemın’i yere Seren
    Şarkıcı Seren Serengil, hakkında "Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz" diyen gazeteci Sacit Aslan'ın eşi Yasemin Kutsi Aslan'ı savcılığa şikayet etti. Aslan hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Dünkü karar duruşmasında Aslan'a bin 740 lira para cezası verildi.

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