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    • 01.02.2020 18:36
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    • 01.02.2020 18:36

    Sansürsüz Aslı Bekiroğlu şoke etti! , , hangi dizilerde oynadı?

    Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sızdırıldı. İnternete düşen Asli Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkması sonrası fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'na mı ait sorusu sorulmaya başlandı. Bu bağlamda Aslı Bekiroğlu nereli, ? , hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında 'da doğmuştur. Eğitimini Beslenme ve 'nde tamamlamıştır. Son olarak Benim Tatlı Yalanım ve Jet Sosyete dizisinde rol alan Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

    Aslı Bekiroğlu'nun ifşa görüntüleri sansürsüz internete düştü!

    Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sansürsüz ifşa görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Görüntülerin Aslı Bekiroğlu'na ait olup olmadığı araştırılıyor.. Aslı Bekiroğlu Google'da en çok arananlar listesine girdi. İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star tv'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Aslı Bekiroğlu'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

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