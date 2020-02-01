Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sansürsüz ifşa görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Görüntülerin Aslı Bekiroğlu'na ait olup olmadığı araştırılıyor.. Aslı Bekiroğlu Google'da en çok arananlar listesine girdi. İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star tv'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Aslı Bekiroğlu'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

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