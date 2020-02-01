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    • 01.02.2020 07:02

    yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi! Yaptığı paylaşım olay oldu...

    Pop müziğin ünlü ismi , önceki gün paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu yine gözler önüne serdi. 34 yaşındaki popçu, kardeşleriyle 2009 ve 2019 yılında çektirdiği fotoğrafları alt alt paylaştı.

    Benjamin Hadise

    34 yaşındaki , 10 yıl önceki halini paylaştı. Popçuya, ' gibi 10 yılda gençleşmişsin' mesajı yağdı

    Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu yine gözler önüne serdi. 34 yaşındaki popçu, kardeşleriyle 2009 ve 2019 yılında çektirdiği fotoğrafları alt alt paylaştı.

    Güzel popçunun yıllar içindeki olumlu değişimi, olay oldu. Hadise'ye takipçilerinden "Benjamin Button gibi aradan geçen 10 yılda yaşlanmamış aksine gençleşmişsin" mesajları yağdı.

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