34 yaşındaki Hadise, 10 yıl önceki halini paylaştı. Popçuya, 'Benjamin Button gibi 10 yılda gençleşmişsin' mesajı yağdı
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, önceki gün paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu yine gözler önüne serdi. 34 yaşındaki popçu, kardeşleriyle 2009 ve 2019 yılında çektirdiği fotoğrafları alt alt paylaştı.
Güzel popçunun yıllar içindeki olumlu değişimi, olay oldu. Hadise'ye takipçilerinden "Benjamin Button gibi aradan geçen 10 yılda yaşlanmamış aksine gençleşmişsin" mesajları yağdı.
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