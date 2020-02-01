Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, önceki gece Nişantaşı'nda bulunan Lüz adlı gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Kerem Tunçeri, yanındaki kumral kadınla taksiye bindiği sırada flaşlar patladı. Tunçeri, görüntülendiğini fark edince şoke oldu.
Kerem Tunçeri, çapkınlıkta görüntülendiğini fark edince hemen elleriyle yüzünü gizledi.
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