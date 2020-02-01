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    • 01.02.2020 07:02
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    • 01.02.2020 07:02

    Eski basketbolcu çapkınlıkta yakalandı

    Eski basketbolcu , önceki gece Nişantaşı'nda bulunan Lüz adlı gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Kerem Tunçeri, yanındaki kumral kadınla taksiye bindiği sırada flaşlar patladı.

    Acemi çapkın

    Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, önceki gece Nişantaşı'nda bulunan Lüz adlı gece kulübünden çıkarken görüntülendi. Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Kerem Tunçeri, yanındaki kumral kadınla taksiye bindiği sırada flaşlar patladı. Tunçeri, görüntülendiğini fark edince şoke oldu.


    , çapkınlıkta görüntülendiğini fark edince hemen elleriyle yüzünü gizledi.

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