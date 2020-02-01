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    • 01.02.2020 07:02

    Seyşeller'den yaptığı paylaşımla kıskandırdı

    Kış ortasında yazı yaşayan , dün 'da yaptığı paylaşımla takipçilerini kıskandırdı. Güzel şarkıcı, egzotik tatil cenneti Seyşeller'de çekilen bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı renklendirdi.

    Egzotik paylaşım

    Kış ortasında yazı yaşayan , dün 'da yaptığı paylaşımla takipçilerini kıskandırdı. Güzel şarkıcı, egzotik tatil cenneti Seyşeller'de çekilen bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı renklendirdi.

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