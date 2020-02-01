Kış ortasında yazı yaşayan Cemre Kemer, dün Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini kıskandırdı. Güzel şarkıcı, egzotik tatil cenneti Seyşeller'de çekilen bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı renklendirdi.
Kış ortasında yazı yaşayan Cemre Kemer, dün Instagram'da yaptığı paylaşımla takipçilerini kıskandırdı. Güzel şarkıcı, egzotik tatil cenneti Seyşeller'de çekilen bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı renklendirdi.
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