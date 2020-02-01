Bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Bu sabah ise Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen ifşa fotoğrafları ortaya çıktı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

ASLI BEKİROĞLU HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Ünlü çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bekiroğlu'nun, sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun, Instagram'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

ASLI BEKİROĞLU SANSÜRSÜZ İFŞA GÖRÜNTÜLERİ

Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu'nden bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor..

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.