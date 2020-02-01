Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.02.2020 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2020 13:09

    olay oldu! kimdir?

    Magazin dünyasına bomba gibi düşen haber bugün geldi. Aslı Bekiroğlu'nun olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafları ya bomba gibi düştü. Aslı Bekiroğlu'nun, sevgilisi ile özel fotoğraflarının sosyal medyada yayıldığı ileri sürüldü. Ünlü çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bekiroğlu'nun, sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun, 'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. Peki Can Koçkan kimdir?

    Aslı Bekiroğlu'nun çıplak fotoğrafları olay oldu!

    Bir süredir ile aşk yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Bu sabah ise Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen ifşa fotoğrafları ortaya çıktı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

    ASLI BEKİROĞLU HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

    Ünlü çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bekiroğlu'nun, hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
    Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun, 'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

    ASLI BEKİROĞLU SANSÜRSÜZ İFŞA GÖRÜNTÜLERİ

    Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu'nden bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor..

    ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

    Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

    İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

    Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

    Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriAslı Bekiroğlu çıplak fotoğrafları olay oldu! Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri