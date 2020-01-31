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    • Magazin
    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    'in eşi kış ortasında yazı yaşıyor

    Eski kaleci 'in eşi , kış ortasında yazı yaşıyor. Geçtiğimiz gün kızlarıyla 'ye giden Sever, önceki gün de havuz başında böyle keyif çattı.

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