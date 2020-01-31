Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kış ortasında yazı yaşıyor. Geçtiğimiz gün kızlarıyla Abu Dabi'ye giden Sever, önceki gün de havuz başında böyle keyif çattı. Eskıi kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kış ortasında yazı yaşıyor. Geçtiğimiz gün kızlarıyla Abu Dabi'ye giden Sever, önceki gün de havuz başında böyle keyif çattı.
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