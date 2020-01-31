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    • 31.01.2020 17:01
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    • 31.01.2020 17:01

    Sürpriz gelişme! 31 Ocak kim elendi? ve puan durumu

    Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyordu. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta tüm enerjisiyle devam ediyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı. Fakat son gelen haber izleyicileri şaşırttı. Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecekti fakat Fatih Ürek, programın 450. bölümü dolayısıyla eleme yapılmadı.

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    Kanal D ekranlarında büyük ilgi çeken yarışma programı olan Gelinim Mutfakta bugün eleme bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bir kişi yarışmaya veda edecek. Bu bağlamda 31 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında rekabet üst noktaya çıktı. İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

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