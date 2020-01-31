Kanal D ekranlarında büyük ilgi çeken yarışma programı olan Gelinim Mutfakta bugün eleme bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bir kişi yarışmaya veda edecek. Bu bağlamda 31 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi? Sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında rekabet üst noktaya çıktı. İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

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