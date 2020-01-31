Popçu Betül Demir, önceki gece Ulus'taki Chin Chin'de sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla mekandaki hayranlarını coşturan ünlü popçu, kırmızı mini deri elbisesiyle de sahneyi yaktı geçti.
Popçu Betül Demir, önceki gece Ulus'taki Chin Chin'de sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla mekandaki hayranlarını coşturan ünlü popçu, kırmızı mini deri elbisesiyle de sahneyi yaktı geçti.
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