Son dönemde yıldızı iyice parlayan Hazar Ergüçlü, dizi setlerindeki başarısını reklam dünyasına da taşıdı. Dizi setlerinin aranan isimlerinden olan Ergüçlü, kozmetik reklamının ardından yeni bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncu, global fitness ve lifestyle markası Reebok'ın yüzü oldu.

Markanın yeni reklam filmi için yakında kamera karşısına geçecek olan Ergüçlü, yeni anlaşma sayesinde kazancını katladı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre yeni reklam anlaşmasıyla 500 bin lirayı cebe indirdi.

2015'te yer aldığı şampuan reklamından 250 bin lira alan 29 yaşındaki oyuncu, ücretini 2'ye katladı.