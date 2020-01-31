Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı.

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