Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta tüm enerjisiyle devam ediyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 31 Ocak'taki bölümde 5 altın bileziğin sahibi olurken haftalık bazda en düşük puanı alan kişi programa veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi ve puan durumu içerisinde en düşük puanı hangi yarışmacı aldı?İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

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