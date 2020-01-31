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    • 31.01.2020 14:17
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    • 31.01.2020 14:21

    31 Ocak kim elendi? ve puan durumu

    Kanal D ekranlarında büyük ilgi çeken yarışma programı olan bugün eleme bölümü ile ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bir kişi yarışmaya veda edecek. Bu bağlamda kim elendi? Sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün haftanın final bölümüyle izleyicisiyle buluştu. 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Hafta başından beri kıyasıya yarışan gelinler arasında rekabet üst noktaya çıktı.

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

    Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta tüm enerjisiyle devam ediyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 31 Ocak'taki bölümde 5 altın bileziğin sahibi olurken haftalık bazda en düşük puanı alan kişi programa veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi ve puan durumu içerisinde en düşük puanı hangi yarışmacı aldı?İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

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