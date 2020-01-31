31 Ocak Yemekteyiz yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. TV 8 ekranlarında reyting rekorları kıran yarışma programında kazanan isim bugün akşam saatlerinde belli olacak. Cuma günü final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisinin kim olacağı merak ediliyor. Özellikle şu saatlerde 24-31 Ocak haftasında hangi ismin birinci olduğu araştırılıyor. Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı sayfamızda olacak. Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neşe Can'ın evinde yapılıyor.

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