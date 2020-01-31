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    • 31.01.2020 17:57
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    • 31.01.2020 17:57

    10 bini kim aldı? kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı. İşte haftanın finaline dair detaylar...

    31 Ocak Yemekteyiz kim kazandı?

    31 Ocak Yemekteyiz yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. TV 8 ekranlarında reyting rekorları kıran yarışma programında kazanan isim bugün akşam saatlerinde belli olacak. Cuma günü final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisinin kim olacağı merak ediliyor. Özellikle şu saatlerde 24-31 Ocak haftasında hangi ismin birinci olduğu araştırılıyor. Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı sayfamızda olacak. Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neşe Can'ın evinde yapılıyor.

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