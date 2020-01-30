Londra'da yaşayan oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki akşam O2 Ulusal Televizyon Ödülleri törenine katıldı. Tören için Raisa & Vanessa tasarımı bir kıyafet tercih eden güzel oyuncu, gece boyunca parıltılı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.
- Magazin
- 30.01.2020 07:05
- -
- Son Güncelleme:
-
- 30.01.2020 07:05
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.