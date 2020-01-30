Başarılı şarkıcı Yaşar İpek, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Hayli soğuk olan şehirde yaşananlardan bahseden İpek, "AFAD ve Kızılay çadırlarının önünde o kadar çok eşya ve yiyecek var ki; herkes gerekeni alabiliyor buradan. Tek sorun evleri yok" dedi.
Elazığ'daki akrabalarını da ziyaret eden İpek, emniyet güçleriyle de sohbet etti.
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