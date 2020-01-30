Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2020 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2020 07:05

    Şarkıcı 'ten 'daki depremzedelere ziyaret

    Başarılı şarkıcı , 'daki depremzedeleri ziyaret etti. Hayli soğuk olan şehirde yaşananlardan bahseden İpek, " ve çadırlarının önünde o kadar çok eşya ve yiyecek var ki; herkes gerekeni alabiliyor buradan. Tek sorun evleri yok" dedi.

    Memleketini unutmadı

    Başarılı şarkıcı Yaşar İpek, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Hayli soğuk olan şehirde yaşananlardan bahseden İpek, " ve çadırlarının önünde o kadar çok eşya ve yiyecek var ki; herkes gerekeni alabiliyor buradan. Tek sorun evleri yok" dedi.


    'daki akrabalarını da ziyaret eden İpek, emniyet güçleriyle de sohbet etti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriŞarkıcı Yaşar İpek'ten Elazığ'daki depremzedelere ziyaret
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri