Başarılı şarkıcı Yaşar İpek, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Hayli soğuk olan şehirde yaşananlardan bahseden İpek, "AFAD ve Kızılay çadırlarının önünde o kadar çok eşya ve yiyecek var ki; herkes gerekeni alabiliyor buradan. Tek sorun evleri yok" dedi.



Elazığ'daki akrabalarını da ziyaret eden İpek, emniyet güçleriyle de sohbet etti.