Eşi Erol Özmandıracı ile şu sıralar Fransa'da olan Naz Elmas'ın keyfine diyecek yok... Ünlü oyuncu, önceki gün bir mekanda Saint Bernard cinsi köpekle poz verdi. Elmas'ın yanındaki devasa köpeği görenler gözlerine inanamadı.
Eşi Erol Özmandıracı ile şu sıralar Fransa'da olan Naz Elmas'ın keyfine diyecek yok... Ünlü oyuncu, önceki gün bir mekanda Saint Bernard cinsi köpekle poz verdi. Elmas'ın yanındaki devasa köpeği görenler gözlerine inanamadı.
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