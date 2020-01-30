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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    'a yakın koruma! cinsi köpek...

    Eşi Erol Özmandıracı ile şu sıralar Fransa'da olan 'ın keyfine diyecek yok... Ünlü oyuncu, önceki gün bir mekanda cinsi köpekle poz verdi. Elmas'ın yanındaki devasa köpeği görenler gözlerine inanamadı.

    Elmas’a yakın koruma

    Eşi Erol Özmandıracı ile şu sıralar Fransa'da olan Naz Elmas'ın keyfine diyecek yok... Ünlü oyuncu, önceki gün bir mekanda Saint Bernard cinsi köpekle poz verdi. Elmas'ın yanındaki devasa köpeği görenler gözlerine inanamadı.

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