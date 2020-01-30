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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    'dan akşam yürüyüşü

    Güzel oyuncu , önceki akşam Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yoğun geçen internet dizisi çekimlerine ara verdiklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Yeni sezona Mart'ta başlayacağız" müjdesi verdi.

    Akşam yürüyüşü
    Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, önceki akşam Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yoğun geçen internet dizisi çekimlerine ara verdiklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Yeni sezona Mart'ta başlayacağız" müjdesi verdi.

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