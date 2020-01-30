Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, önceki akşam Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Yoğun geçen internet dizisi çekimlerine ara verdiklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Yeni sezona Mart'ta başlayacağız" müjdesi verdi.
- Magazin
- 30.01.2020 07:05
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- Son Güncelleme:
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- 30.01.2020 07:05
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