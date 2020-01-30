atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki akşam 'Plastik Aşıklar' oyununu izledi. Karalar, "Ben de tiyatroda yer almak istiyorum" dedi.
atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki akşam 'Plastik Aşıklar' oyununu izledi. Karalar, "Ben de tiyatroda yer almak istiyorum" dedi.
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