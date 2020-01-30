Hayvansever oyuncu Başak Parlak, önceki gün sevimli köpeği Marilyn ile böyle selfie yaptı. Minik köpeğinin objektife anlamlı bakışlar atması Parlak'ın takipçilerini gülümsetti. Bu kare, "Marilyn, Başak'tan rol çalmış" dedirtti
Hayvansever oyuncu Başak Parlak, önceki gün sevimli köpeği Marilyn ile böyle selfie yaptı. Minik köpeğinin objektife anlamlı bakışlar atması Parlak'ın takipçilerini gülümsetti. Bu kare, "Marilyn, Başak'tan rol çalmış" dedirtti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.