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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    Hayvansever oyuncu 'tan köpeği Marilyn ile gülümseten selfie

    Hayvansever oyuncu , önceki gün sevimli köpeği Marilyn ile böyle selfie yaptı. Minik köpeğinin objektife anlamlı bakışlar atması Parlak'ın takipçilerini gülümsetti. Bu kare, "Marilyn, Başak'tan rol çalmış" dedirtti

    Marilyn poz kesti

    Hayvansever oyuncu Başak Parlak, önceki gün sevimli köpeği Marilyn ile böyle selfie yaptı. Minik köpeğinin objektife anlamlı bakışlar atması Parlak'ın takipçilerini gülümsetti. Bu kare, "Marilyn, Başak'tan rol çalmış" dedirtti

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