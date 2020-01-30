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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    'in ablası kızı Aylin'in ilk karesini yayınladı! İşte o fotoğraf...

    Oyuncu 'in ablası , kızı 'nin ilk karesini yayınladı. Evladına 'minnokum' diyen Erçel, fotoğrafın altına da duygusal bir not yazdı.

    Merhaba Aylin!

    Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı 'nin ilk karesini yayınladı. Evladına 'minnokum' diyen Erçel, fotoğrafın altına da duygusal bir not yazdı.

    Doğuma saatler kala sezaryen istediğini ancak sonra normal doğum yaptığını belirten çiçeği burnunda anne, "Herkese teşekkürler" dedi. Bu arada bebeğin kordonunu da teyzesi Hande Erçel kesti.

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    HaberlerMagazin HaberleriHande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin'in ilk karesini yayınladı! İşte o fotoğraf...
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