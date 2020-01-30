Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi'nin ilk karesini yayınladı. Evladına 'minnokum' diyen Erçel, fotoğrafın altına da duygusal bir not yazdı.

Doğuma saatler kala sezaryen istediğini ancak sonra normal doğum yaptığını belirten çiçeği burnunda anne, "Herkese teşekkürler" dedi. Bu arada bebeğin kordonunu da teyzesi Hande Erçel kesti.