Cenk Eren, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde Hop Dedik Ayhan'ın konuğu oldu. Mütevazı hareketleriyle dikkat çeken Eren, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Cenk Eren, İstMarina Alışveriş Merkezi'nde Hop Dedik Ayhan'ın konuğu oldu. Mütevazı hareketleriyle dikkat çeken Eren, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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