Burcu Esmersoy, Eylül 2019'da boşandığı Berk Suyabatmaz ile şimdiki aşkı Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını beğenince, ortalık karıştı. Açıklama, Esmersoy'la yakın dost olduğu söylenen Tüzünataç'tan geldi.

Yazılanların aksine Burcu Esmersoy'la yakın arkadaş olmadığının altını çizen güzel oyuncu, ekledi: "Hiçbir özel anım, paylaşımım olmadığı bir insanla; sırf malzeme lezzetlensin diye 'yakın arkadaş' ilan edilmemi ne etik ne de iyi niyetli buluyorum."





Esmersoy, eski eşi ve güzel oyuncunun aşkı için "Beni ilgilendirmez'" demişti.