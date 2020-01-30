Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2020 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2020 07:05

    ''nın yıldızı 'dan gülümseten paylaşım

    atv'nin ilgiyle izlenen dizisi ''nın yıldızlarından , yüzleri gülümsetti. Başarılı oyuncu, çekimlerin yapıldığı yerde dünyaya gelen 8 köpek yavrusunun dördüyle böyle poz verdi.

    Murat’ın dostları

    atv'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızlarından Murat Ünalmış, yüzleri gülümsetti. Başarılı oyuncu, çekimlerin yapıldığı yerde dünyaya gelen 8 köpek yavrusunun dördüyle böyle poz verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin Haberleri'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış'dan gülümseten paylaşım
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri