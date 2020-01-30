atv'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızlarından Murat Ünalmış, yüzleri gülümsetti. Başarılı oyuncu, çekimlerin yapıldığı yerde dünyaya gelen 8 köpek yavrusunun dördüyle böyle poz verdi.
atv'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızlarından Murat Ünalmış, yüzleri gülümsetti. Başarılı oyuncu, çekimlerin yapıldığı yerde dünyaya gelen 8 köpek yavrusunun dördüyle böyle poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.