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    • 30.01.2020 10:48
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    • 30.01.2020 11:15

    Tarih belli oldu! 2020 yarışmacıları kimler?

    beklenen tarihi açıkladı. 2020 yarışmacıları kimler? ne zaman, kadrosunda kimler, hangi isimler var? Gibi soruların yanıtı oldukça merak ediliyordu. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri gerçekleştirilen Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

    Tarih belli oldu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler?

    Survivor 2020 için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Bu sene yarışma formatının Ünlüler-Gönüllüler olarak yapılacağı açıklanırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Medya patronu, 'Survivor'ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek. Peki Survivor 2020 ne kadrosunda kimler var? İşte detaylar

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