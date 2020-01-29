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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    diş sıkma problemi için operasyon geçirdi

    Survivor şampiyonluğundan sonra oyunculuğa başlayan , Bağdat Caddesi'nde bulunan Dr. Ezgi Karavelioğlu'nun kliniğine gitti. Oflaz, uyku esnasında diş sıkma problemi için ufak bir operasyon geçirdi.

    Sık dişini Merve!

    Survivor şampiyonluğundan sonra oyunculuğa başlayan Merve Oflaz, Bağdat Caddesi'nde bulunan Dr. Ezgi Karavelioğlu'nun kliniğine gitti. Oflaz, uyku esnasında diş sıkma problemi için ufak bir operasyon geçirdi.

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