Survivor şampiyonluğundan sonra oyunculuğa başlayan Merve Oflaz, Bağdat Caddesi'nde bulunan Dr. Ezgi Karavelioğlu'nun kliniğine gitti. Oflaz, uyku esnasında diş sıkma problemi için ufak bir operasyon geçirdi.
Survivor şampiyonluğundan sonra oyunculuğa başlayan Merve Oflaz, Bağdat Caddesi'nde bulunan Dr. Ezgi Karavelioğlu'nun kliniğine gitti. Oflaz, uyku esnasında diş sıkma problemi için ufak bir operasyon geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.