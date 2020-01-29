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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    Kosova'nın 'sı hayvanseverleri kızdırdı

    Kosova'nın 'sı olarak bilinen , Tayland tatilindeki paylaşımlarıyla olay olmuştu. Gashi'nin iğneyle uyuşturulmuş kaplanlarla poz vermesi hayvanseverleri kızdırdı.

    Asya kızdırdı!

    Kosova'nın 'sı olarak bilinen Asya Gashi, Tayland tatilindeki paylaşımlarıyla olay olmuştu. Gashi'nin iğneyle uyuşturulmuş kaplanlarla poz vermesi hayvanseverleri kızdırdı.

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