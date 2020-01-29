Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, Tayland tatilindeki paylaşımlarıyla olay olmuştu. Gashi'nin iğneyle uyuşturulmuş kaplanlarla poz vermesi hayvanseverleri kızdırdı.
Kosova'nın Lady Gaga'sı olarak bilinen Asya Gashi, Tayland tatilindeki paylaşımlarıyla olay olmuştu. Gashi'nin iğneyle uyuşturulmuş kaplanlarla poz vermesi hayvanseverleri kızdırdı.
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