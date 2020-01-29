Başrolündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri için Ordu'da olan Keremcem'in iştahı kabardı. Fatsalı Hünkar Restoran'da kremit kebabını tadan sanatçı, kuymağa da hayran kaldı.
Başrolündeki 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin çekimleri için Ordu'da olan Keremcem'in iştahı kabardı. Fatsalı Hünkar Restoran'da kremit kebabını tadan sanatçı, kuymağa da hayran kaldı.
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