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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    'in iştahı kabardı

    Başrolündeki '' filminin çekimleri için 'da olan 'in iştahı kabardı. Fatsalı Hünkar Restoran'da kremit kebabını tadan sanatçı, kuymağa da hayran kaldı.

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