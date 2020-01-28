Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, dün Türkiye'deki 5 restoranının bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı. Gökçe, "Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi.
Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, dün Türkiye'deki 5 restoranının bir günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışladı. Gökçe, "Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi.
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