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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    'deki dükkanlarının bir günlük gelirini 'daki depremzedelere bağışladı

    Dünyaca ünlü etçi , dün 'deki 5 restoranının bir günlük gelirini 'daki depremzedelere bağışladı. Gökçe, "Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" dedi.

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