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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    Güzel oyuncu 'den alkışlık hareket

    Güzel oyuncu 'den alkışlık hareket... 26 Şubat'ta 27 yaşına girecek olan Özdemir, hediye istemediğini açıkladı. Oyuncu, bunun yerine sevenlerinden yararına bağış yapmalarını istedi.

    Bir Demet iyilik

    Güzel oyuncu Demet Özdemir'den alkışlık hareket... 26 Şubat'ta 27 yaşına girecek olan Özdemir, hediye istemediğini açıkladı. Oyuncu, bunun yerine sevenlerinden Koruncuk Vakfı yararına bağış yapmalarını istedi.

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