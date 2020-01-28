Güzel oyuncu Demet Özdemir'den alkışlık hareket... 26 Şubat'ta 27 yaşına girecek olan Özdemir, hediye istemediğini açıkladı. Oyuncu, bunun yerine sevenlerinden Koruncuk Vakfı yararına bağış yapmalarını istedi.
Güzel oyuncu Demet Özdemir'den alkışlık hareket... 26 Şubat'ta 27 yaşına girecek olan Özdemir, hediye istemediğini açıkladı. Oyuncu, bunun yerine sevenlerinden Koruncuk Vakfı yararına bağış yapmalarını istedi.
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