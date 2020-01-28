İstanbul'un en popüler mekanında tanınmış işletmecinin, kadın müşteriye tecavüz etmeye kalktığı iddiasını dünkü köşemde yazmıştım. Fakat işin aslı öyle değilmiş. Dün Bebek Lucca'dan basın açıklaması geldi. Olayın doğru olduğunu fakat skandalın kadın müşteri ile değil iki çalışan arasında geçtiği açıklandı. Dünkü köşe yazımda yazdığım gibi; işletmeci Alper İri'nin, garson olarak çalışan R.D.'nin üzerine kapıyı kilitleyip tuvalette ona tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilmişti.



Hakkındaki iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştık. Ancak, İri'nin telefonu kapalıydı.



Mağdur R.D.

Bu skandalın ardından Bebek Lucca'nın yetkilileri, gerekli tüm yasal işlemleri başlattığını duyurdu. Lucca'nın basın açıklaması ise şöyleydi:

LUCCA'DAN YAZILI AÇIKLAMA

"Söz konusu iddia ile ilgili gerekli önlemler olay anında alınmıştır. İddia edilen olay, iki çalışanımız arasındadır. Bazı haberlerde geçtiği gibi müşterimizle ilgili bir durum söz konusu değildir. Konuyu haber aldığımız zaman, derhal suça konu olan eylemi gerçekleştirdiği iddia olunan çalışanımız işletmemizdeki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış, ardından konuyla ilgili olarak noter kanalı ile savunması istenmiş, savunmasını sunmadığından dolayı da iş akdinin sonlandırılmasına karar verilmiştir. İddia olunan olayın mağduru konumundaki kadın personelimiz işletmemizdeki görevine devam etmektedir. Biz iş yeri olarak üzerimize düşen gerekli önemleri aldık. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay şu an yargıya intikal ettiğinden dolayı gelişmeleri takip edip, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgi vereceğiz."

Şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olan Takvim gazetesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, olayın yargıya intikal ettiğini ve adalete olan güvenimizi tekrarlamak istiyoruz...

ÜNLÜLERİN YAKIN DOSTU

Lucca'daki skandal iddianın ardından gözlerin çevrildiği Alper İri de, R.D.'yi dava etti. Bu arada popüler mekanda yıllardır çalışan İri, sosyete ve magazin dünyasının ünlüleriyle sıkı dost...

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE