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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    Sırp basınından bomba iddia! zayıflamak için...

    Sırp basınının hakkındaki iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 38 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı Emina Jahovic, Sırp basınının iddiasına göre zayıflığını mide balonuna borçlu!

    Balon patladı

    Sırp basınının Emina Jahovic hakkındaki iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Jahovic'in özel hayatı hakkında şok haberlere imza atan Sırp basını, yine bomba bir iddia ortaya attı.

    Ünlü şarkıcı, ülkesindeki gazetelerin iddiasına göre midesine taktırdığı silikon balon sayesinde iştahını kontrol altında tutup formunu koruyor.

    İddia üzerine gözler, formunu düzenli spora borçlu olduğunu söyleyen Jahovic'e çevrildi.

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