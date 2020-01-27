Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Öykü Çelik, önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, yeşil yaprakların arkasına geçip arkadaşına böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Öykü Çelik, önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, yeşil yaprakların arkasına geçip arkadaşına böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.
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