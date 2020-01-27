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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    yeşillendi

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan , önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, yeşil yaprakların arkasına geçip arkadaşına böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

    Öykü yeşillendi

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan , önceki gün renkli bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu, yeşil yaprakların arkasına geçip arkadaşına böyle poz verdi. Güzel oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

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