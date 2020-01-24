24 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu

Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı. İlk gün yarışan Yıldız Kamiloğlu, dobralığı ile dikkat çekti.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Zorlu günlerde birbirinden iddialı yarışmacıların ter döktüğü Yemekteyiz yarışmasının kazananı açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

Kıyasıya mücadele yaşanıyor

Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı. İlk gün yarışan Yıldız Kamiloğlu, dobralığı ile dikkat çekti. Gerçek hayatta da kendisiyle barışık ve enerjik bir yapıya sahip olan Sinem Hanım'ın takipçisi de her geçen gün artıyor. Yarışma tarihinde belki de en çok aranan isimlerden biri haline gelen Yıldız Kamiloğlu güzelliğinin yanısıra sivri dili ile de çok konuşuldu.

Seda Sayan ve Yemekteyiz Programı Yayın Saatleri

Pazartesi günü başlayan yarışma cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

Seda Sayan ile Yemekteyiz

Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Birçok yarışmacıyı ağırlayan program oldukça çekişmeli geçerken aynı zamanda farklı tatları da izleyiciyle buluşturuyor. Programın sunuculuğunu Seda Sayan üstlenirken farklı tarzlardaki yarışmacılarla izleyiciye eğlenceli saatler vaat ediyor.

Seda Sayan ile Yemekteyiz Formatı

Farklı yörelerden beş kişiyi bir araya getiren yarışmanın formatı oldukça eğlenceli. Beş yarışmacı hafta içi her gün sırayla yarışarak yemekteyiz programında kendi seçtikleri menüyü hazırlıyor. Yarışmacıların her biri yemekleri tadıp daha sonrasındaysa puanlama gerçekleştiriyor. Seda Sayan'ın da puanlama yaptığı yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci seçilerek büyük ödülü kazanıyor.

TV8 tarihçesi

Tv8, 8 Ağustos 1996 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya ve Doğuş Yayın Grubu ortalıklığında yayın yapan televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan tv8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek eğlence kanalları arasına katıldı. 13 Kasım 2013'te yapılan açıklamada kanalın Acun Ilıcalı'ya satıldığı duyuruldu. Doğuş Yayın Grubu'nun da 0 hissesini satın aldığı kanal, p'lik hisseyi elinde bulunduran Acun Medya tarafından yönetilmektedir.